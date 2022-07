ANP

NOS Nieuws • gisteren, 21:32 Kabinet wil dat Netflix, Disney+ geld steken in Nederlandse films en series

Staatssecretaris Uslu voor Cultuur en Media wil dat grote streamingdiensten zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland 4,5 procent van hun jaaromzet in Nederland gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Dat staat in een wetsvoorstel dat ze naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken.

"Streamingdiensten zijn steeds populairder en het aanbod van buitenlandse films, series en documentaires groeit. Dat mag niet ten koste gaan van Nederlandse verhalen", vindt Uslu. "Met dit wetsvoorstel zeggen we: heb je als streamingdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlandse aanbod."

Uslu schrijft verder dat streamingdiensten vaak op een mondiale markt opereren en een overwegend internationaal aanbod hebben. Omdat de producties ook steeds groter en kostbaarder worden, kan het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod onder druk komen te staan, aldus de staatssecretaris.

Eerder plan: 6 procent investeren

In 2019 werd al duidelijk dat de toenmalige ministers Van Engelshoven (Cultuur) en Slob (Media) wilden dat de diensten, net als in bijvoorbeeld België, Frankrijk, Spanje en Griekenland, geld zouden steken in Nederlandse producties. Ook in het coalitieakkoord is dit plan opgenomen. Eerder was het idee echter dat ze 6 procent van hun omzet moesten afstaan. In het voorstel van Uslu valt dat bedrag dus lager uit.

De verplichte investering die de diensten moeten doen, houdt bijvoorbeeld in dat ze zelf een Nederlandse titel produceren of coproduceren, of een bestaande recente Nederlandse productie aankopen en via hun dienst aanbieden. Een deel van het geld moet gaan naar onafhankelijke producenten, vindt Uslu.