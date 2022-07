Geweld Sudan houdt aan, dodental loopt op

Bij aanhoudende gevechten tussen twee etnische groepen in het zuidoosten van Sudan zijn meer dan honderd doden gevallen. Ook vielen er zo'n 250 gewonden, meldt de regionale minister van Volksgezondheid.

Vorige week ontstonden er in de staat Blauwe Nijl gevechten tussen leden van de Hausa- en Birta-volken na de dood van een boer. Achterliggende oorzaak was een conflict tussen de etnische groepen over land.