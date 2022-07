Minder besmettingen: zomerpiek corona lijkt over hoogtepunt heen

Het aantal ziekenhuisopnamen is afgelopen week wel gestegen, met 29 procent. Er werden 721 mensen in het ziekenhuis opgenomen, waarvan 638 puur vanwege de gevolgen van een coronabesmetting, dus niet in combinatie met andere aandoeningen. Een week eerder waren er 561 ziekenhuisopnamen, waarvan 495 met alleen covid.

Vooral in en om Amsterdam

De aanwezigheid van het virus in het rioolwater was in de week van 4 tot en met 10 juli vrijwel gelijk aan de week ervoor, maar steeg in de drie dagen erna weer met 14,6 procent. Het was opnieuw het hoogst in en om de grote steden, met name in Amsterdam en omstreken.