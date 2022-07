RIVM: nieuwe omikronvariant centaurus duikt op in Nederland

Nazaat van omikron

In zekere zin gaat het om een sub-sub-variant van omikron, een soort kleinkind dus. Centaurus is een nazaat van omikronversie BA.2, die weer voortkwam uit het oorspronkelijke omikron.

Versie BA.2 is de variant die afgelopen februari dominant was in Nederland. Die moest het uiteindelijk afleggen tegen BA.5, die deze zomer tot besmettingen leidde. Inmiddels zien we BA.2 weer terug op het toneel in de gedaante van BA.2.75.