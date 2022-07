NOS

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 14:01 Man krijgt vijf maanden cel voor 'needle spiking' op Haags festival

Een 31-jarige man uit Georgië zonder vaste woon- of verblijfplaats is veroordeeld tot vijf maanden celstraf voor 'needle spiking' op een dancefestival in Den Haag.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de man een vrouw met een drugsnaald in haar been heeft geprikt tijdens het festival vorige maand. De straf is zwaarder dan de eis van drie maanden van het Openbaar Ministerie, meldt Omroep West.

"Het is werkelijk vreselijk wat u gedaan heeft, dat kan echt niet", aldus de rechter. "En het moet duidelijk zijn voor iedereen dat dit niet kan en niet wordt getolereerd. Dit moet stoppen."

Tijdens het dancefestival Den Haag Outdoor op 18 juni heeft de man het slachtoffer in haar been geprikt met een injectienaald waarop sporen van heroïne en cocaïne werden aangetroffen. Drie andere bezoekers deden ook aangifte, maar er is te weinig bewijs tegen de man om hem daarvoor te veroordelen.

In onderstaande video spreekt NOS Stories met slachtoffers van drogeringen:

Volgens getuigen liep Levan V. met een injectienaald in de technotent in het Zuiderpark. Ze zagen hem in het bovenbeen van een vrouw met rood haar prikken. Vervolgens zagen ze de man ook andere mensen prikken. Ze spraken de vrouw aan, zij had niets in de gaten gehad. Toch werd even later bij de ehbo-post een prikgaatje in haar bovenbeen gevonden.

De man ontkende tijdens de zitting. Dat hij tijdens het festival een injectienaald in de zak van zijn korte broek had zitten, 'was hij vergeten'. Hij gebruikte de naald tegen zijn kiespijn, zegt hij. "Ik heb een drugsmiddel gebruikt om de pijn te stillen, voor mijn kies. Crack en heroïne."

Behalve de celstraf moet de man uit Georgië ook een vergoeding betalen voor de geleden immateriële schade. Hij gaat in hoger beroep.