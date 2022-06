NOS

In samenwerking met Omroep West NOS Nieuws • vandaag, 20:42 Stoffen uit harddrugs gevonden in naald van verdachte 'needle spiking'

In de injectienaald van de man (31) die wordt verdacht van 'needle spiking' op een dancefestival in Den Haag, zijn stoffen gevonden die voorkomen in cocaïne en heroïne. Dat meldt het Openbaar Ministerie na onderzoek.

De man wordt ervan verdacht mensen te hebben geprikt met een injectienaald. Volgens Omroep West deden zeker drie vrouwen aangifte nadat ze op zaterdag 18 juni met een naald waren geprikt op het Den Haag Outdoor festival in het Zuiderpark.

Het OM zegt dat het onderzoek nog in volle gang is en dat 'meerdere' mensen zich hebben gemeld. Volgens de regionale omroep werd de verdachte ter plekke betrapt. Een man zou hebben gezien dat hij een vrouwelijke bezoeker met een naald prikte en schakelde de beveiliging in.

Versnijdingsmiddelen

De man droeg volgens het OM tijdens zijn arrestatie een injectienaald bij zich met restanten van een substantie erin. Die substantie is onderzocht. Naast stoffen die in cocaïne en heroïne voorkomen, zaten er ook stoffen van versnijdingsmiddelen in de injectienaald. Het OM zegt dat de slachtoffers hierover zijn geïnformeerd en zijn doorverwezen naar de juiste hulpverleners.

De verdachte is een man zonder vaste woon-of verblijfplaats. Hij blijft vastzitten en moet op 19 juli voor de rechter verschijnen.