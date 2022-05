Meer aangiftes van drogeren met een naald, landelijk beeld ontbreekt

Naar aanleiding van het verhaal van Nathalie, ontving de redactie meer signalen over drogeringen met een naald. Minimaal drie slachtoffers zijn naar de politie gestapt.

Eén van hen is Lisa. Na een korte avond in de kroeg, liep ze naar de bus. "Vanaf het moment dat ik het café verliet, is het zwart in mijn geheugen. Een half uur later stond ik ergens anders", vertelt ze. "Ik weet niet hoe ik daar was gekomen. Ik was beroofd van mijn airpods en bankpassen en wist toen: er is iets goed mis."

"De volgende ochtend inspecteerde mijn vriend mijn nek. Hij zag een prikgaatje en alle puzzelstukjes vielen op z'n plek."

Lisa ging naar de huisarts. "Zij zei dat dit prikgaatje bijna niet anders dan van een naald kon komen. Ik ben meteen getest op hiv en hepatitis, alleen moet je daar na drie maanden voor terugkomen. Dat was stressvol, want ik dacht dagelijks: zou ik nu ziek zijn?"

'Je denkt: het zal toch niet'

Een andere aangifte is gedaan door een jongen van 19, die anoniem wil blijven. "Ik voelde in de club dat er iets in mijn arm werd geprikt", zegt hij. "En je denkt, het zal toch niet. Maar dus wel. Het deed geen pijn, maar het was wel een naar gevoel. Ik keek direct om me heen, maar door de lichten was het een grote waas waardoor ik niemand zag." Op basis van zijn aangifte en foto's van zijn arm, is de politie een onderzoek gestart. Rechercheurs hebben beelden bij de betreffende club opgevraagd, maar er zijn geen verdachten gevonden.

De derde die geprikt werd, wil niets kwijt over wat hem is overkomen. Hij maakte een officiële melding bij de politie. De politie bevestigt dit.