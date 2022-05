Ook in Nederland melding van drogeren met naald tijdens uitgaan

Geen drugs in je drankje, maar een naald in je been of arm tijdens het uitgaan. 'Needle Spiking' wordt het genoemd. Het fenomeen waarbij vooral vrouwen geprikt worden en zich daarna duizelig of misselijk voelen, was al bekend in Groot-Brittannië, Frankrijk en België. In Nederland waren tot nu toe geen meldingen bekend van prikincidenten. NOS Stories sprak met een Nederlandse vrouw van 22 die naar de politie is gestapt om te melden dat ze geprikt is in een café in Amsterdam. De politie Amsterdam bevestigt de melding.

Nathalie* vertelt dat ze begin november een avondje uit ging met vriendinnen in Amsterdam. Na twee mixdrankjes ging het mis. "Ik zakte in elkaar. Ik snapte niet wat er om me heen gebeurde. Het was echt een waas. Toen wist ik meteen dat het foute boel was."