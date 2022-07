EPA

NOS Nieuws • vandaag, 11:44 • Aangepast vandaag, 14:41 Veiligheidsexperts: bodyguards hadden leven oud-premier Abe kunnen redden

Bodyguards hadden het leven van de voormalige premier van Japan Abe kunnen redden als ze hem na een eerste gemist schot hadden beschermd. Dat zeggen acht veiligheidsexperts aan persbureau Reuters na bestudering van beelden van de aanslag van anderhalve week geleden.

Tussen een eerste gemist schot en het tweede schot, zaten 2,5 seconden. In die tijd had Abe in veiligheid gebracht kunnen worden of hadden beveiligers voor hem kunnen springen.

Abe werd op 8 juli onder vuur genomen tijdens een verkiezingstoespraak in de stad Nara. Een 41-jarige oud-militair schoot hem neer met een zelfgemaakt wapen. De 67-jarige oud-premier werd naar het ziekenhuis vervoerd waar hij stierf aan zijn verwondingen.

De Japanse autoriteiten hebben toegegeven dat er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag. Zo kon de dader zonder veel problemen in de buurt van Abe komen.

Dit is het moment waarop Abe wordt neergeschoten:

1:18 In beeld: de dodelijke aanslag op oud-premier Abe van Japan

"Ze hadden moeten zien hoe de aanslagpleger zeer doelgericht naar de rug van Abe toeloopt en moeten ingrijpen", zegt ook Kenneth Bombace aan het persbureau. Zijn bedrijf beveiligde de huidige Amerikaanse president Joe Biden voordat hij werd beëdigd.

Volgens een ander groot Amerikaans beveiligingsbedrijf ontbrak een "veiligheidsring" rond de oud-premier en werd er nauwelijks gelet op het publiek.

De politie van Nara laat op antwoord van vragen van Reuters weten dat het "zeer toegewijd is om de beveiligingsproblemen te onderzoeken". De nationale politie zegt dat de dood van Abe het resultaat is van een politiemacht die zijn taak niet goed uit heeft gevoerd. "We erkennen dat er problemen waren met hoe er op de locatie werd gereageerd. Bijvoorbeeld de manier waarop hij werd beschermd, maar ook de manier waarop de nationale politie betrokken was."

Tot de moord op Abe was het gebruikelijk dat politici dicht bij de kiezers konden komen. "Het was altijd veilig tijdens dit soort toespraken, er was simpelweg geen gevoel van gevaar", zei Paul Nadeau, universitair docent aan Temple Universiteit in Tokio daar al eerder over.

Correspondent Anoma van der Veere: "Het feit dat de politie heeft toegegeven dat agenten grote fouten hebben gemaakt, is hier al breed geaccepteerd. De voorzitter van de nationale publieke veiligheidscommissie is een paar dagen geleden naar de plek toegegaan waar Abe werd doodgeschoten en heeft gezegd dat gezorgd moet worden dat dit nooit meer gebeurt. Het lijkt erop dat het publiek dat geaccepteerd heeft en dat nu een nieuwe fase is ingegaan. Nu gaat het vooral over de staatsbegrafenis van Abe. Hij is al gecremeerd, maar zal mogelijk later dit jaar een staatsbegrafenis krijgen. Daar is echter lang niet iedereen het mee eens."