EPA

NOS Nieuws • vandaag, 11:41 Grote belangstelling voor uitvaart Abe, Japan bewijst oud-premier laatste eer

Japan heeft afscheid genomen van oud-premier Abe. Tienduizenden mensen stonden in Tokio langs de weg om naar de rouwstoet te kijken en Abe de laatste eer te bewijzen. De oud-premier is na een herdenkingsdienst in de Zojoji-tempel in het centrum van Tokio in besloten kring gecremeerd.

Abe werd afgelopen vrijdag tijdens een verkiezingstoespraak op straat in de stad Nara doodgeschoten. De verdachte, een 41-jarige oud-militair, schoot hem van achteren neer met een zelfgemaakt wapen. Hij had de aanslag maandenlang voorbereid en had meerdere keren een bijeenkomst van Abe bezocht.

Het motief van de verdachte is nog niet helemaal duidelijk. Eerder zei de politie dat hij kwaad was op een religieuze groepering waar zijn moeder al haar geld aan had gedoneerd. De schutter dacht dat Abe met die groepering verbonden was.

Volgens verschillende media raakte de familie bankroet door donaties aan de Japanse Verenigingskerk, maar die kerk zegt dat het nooit donaties van leden afdwingt.

Ook buitenland geschokt

Internationaal is geschokt gereageerd op de dood van Abe. Veel leiders omschrijven Abe als een vriend en hij wordt geprezen om zijn bereidheid tot samenwerking.

Premier Rutte noemde het een laffe aanslag en sprak van een zwarte dag voor de Japanse democratie. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zeiden met leedwezen het nieuws over Abes dood te hebben vernomen. "Wij herinneren ons met warmte de goede contacten met hem, zowel tijdens wederzijdse bezoeken als in VN-verband", aldus het koninklijk paar.