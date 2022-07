Waddeneilanden lijken kraamkamer voor ruwe haai, vier jonge haaien gevonden

Rondom Terschelling en Ameland zijn de afgelopen week vier pasgeboren ruwe haaien opgevist door onderzoekers. De Waddenvereniging is enthousiast over de vondst, omdat het aantoont dat de Waddenzee dient als geboortegrond voor de ruwe haai.

Jonge pups

Garnalenvissers die in het Waddengebied vissen, vonden de afgelopen tijd vrouwtjes en jonge ruwe haaien in hun netten, meldt RTV Noord. Voor de onderzoekers van het project Swimway Waddenzee, waarbij verschillende vissoorten in de Waddenzee worden bestudeerd, waren die meldingen reden tot nader onderzoek. Daar is nu dus uit gebleken dat er in het gebied meer jonge haaien rondzwemmen.