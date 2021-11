Aangespoelde dode bruinvissen droegen gevaarlijke bacterie met zich mee

In kadavers van de circa 190 bruinvissen, die in de zomer in korte tijd op de Waddeneilanden aanspoelden, is een gevaarlijke bacterie gevonden. Dat melden Wageningen University & Research en de Universiteit Utrecht.

De wetenschappers troffen de erysipelothrix rhusiopathiae, een bacterie die tot bloedvergiftiging kan leiden bij walvisachtigen, aan in driekwart van de bestudeerde dieren.

Ook langs de Groningse kust spoelden dode bruinvissen aan. Onder meer tussen Moddergat en de Eemshaven werden vier exemplaren gevonden, meldt RTV Noord.

Plotselinge dood

Er zijn 22 vissen onderzocht, waarvan er zestien van het vrouwelijk geslacht bleken. De dieren zijn vermoedelijk ongeveer tegelijk gestorven. De bruinvissen waren tot hun dood wel in een redelijke of goede conditie, daarom ligt een plotselinge dood volgens de onderzoekers voor de hand.

Elf bruinvissen hadden wel een lege maag en andere hadden ook niet veel gegeten. De onderzoekers weten niet wat daarvan de oorzaak is.

De onderzoekers konden diverse mogelijke oorzaken voor het massale aanspoelen afstrepen, maar er is nog veel onduidelijk. "Wel waren bijzondere weersomstandigheden wellicht medeverantwoordelijk voor het massaal aanspoelen van de dieren, die ver op zee moeten zijn gestorven", aldus de onderzoekers.

De Erasmus Universiteit buigt zich ook nog over het onderzoek.