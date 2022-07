Kappers Media

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 17:37 Zwemmen, fietsen, hardlopen: ultrasporter voltooit Elfstedentriatlon

In Friesland heeft Stefan van der Pal zijn Elfstedentriatlon volbracht. Hij finishte vanmiddag om 15.15 uur. In totaal heeft hij vijf dagen gezwommen, zeven uur gefietst en 32,5 uur hardgelopen.

Met de Elfstedentriatlon heeft Van der Pal 53.755 euro opgehaald voor Stichting Semmy, die zich inzet voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Tot de laatste minuten van de triatlon werd er gedoneerd, schrijft Omrop Fryslân.

Van der Pal werd aan de finish bij het WTC Expo in Leeuwarden opgewacht door tientallen mensen. Ook de vader van Semmy, het jongetje dat in 2007 op 5-jarige leeftijd overleed aan een tumor in de hersenstam, was erbij. Hij is ook de oprichter van de stichting.

Drie keer 200 kilometer

Vorige week maandag begon Van der Pal met het zwemonderdeel van de Elfstedentriatlon: een monstertocht van meer dan 200 kilometer. Daarna legde hij de route ook nog eens fietsend en hardlopend af.

Tijdens de zwemtocht, die vijf dagen duurde, heeft Van der Pal flink moete afzien. Hij werd erg moe en had last van schaafwonden veroorzaakt door zijn zwempak.

De stroming van het water en de wind maakten het soms extra zwaar. Wat meezat, was het zonnige weer en de aanmoedigingen en steun van mensen op bruggen en langs de kant..

Kappers Media Stefan van der Pal zwemt tijdens de Elfstedentriatlon

Het tweede onderdeel, op de fiets, startte op zaterdag en was in tijd het kortste onderdeel van de triatlon. Toch had Van der Pal het zwaar. "Ik heb wel eens lekkerder op de fiets gezeten."

Gisterochtend begon hij aan het laatste onderdeel: hardlopen. "Iedereen zegt dat zwemmen het zwaarste is, maar dat is het echt niet. Het is het langst", zei Van der Pal. "Het hardlopen is wat mij betreft het allerpittigst."

Kappers Media Stefan van der Pal aan het hardlopen

Het team achter Van der Pal riep mensen op om 's nachts een lichtje te laten branden voor de triatleet. "Iedere keer als hij publiek ziet, leeft hij op", zei zijn vrouw Marianne. "Zijn tempo is intussen wat gezakt", vertelde ze gisteren. "Maar elke stap brengt de finish dichterbij."

De nacht van zondag op maandag was moeilijk. Na Bolsward kreeg Van der Pal een dip. Hij wisselde hardlopen en wandelen af en laste meermaals een slaappauze in. Zodra de zon opkwam, keerde zijn energie weer terug. De eindstreep kwam langzaam in zicht. "Ik ben blij dat ik er bijna ben", zei Van der Pal.

Maar 'in Sneek was Van der Pal naar eigen zeggen gaar. Vanwege de hitte kreeg hij natte handdoeken en icepacks. De route werd ook iets verlegd zodat de begeleiding hem in de gaten kon houden.

Applaus bij de finish

Aan de finish stond een grote welkomstboog en Van der Pal werd met groot applaus binnengehaald.

Hij had zich jaren voorbereid. Vanaf 2011 droomde hij ervan de Elfstedentocht te zwemmen. Tweemaal was Maarten van der Weijden hem, zwemmend, voor. In 2020 gooide de coronapandemie roet in het eten. Dit jaar kwam het er dan eindelijk van.