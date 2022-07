GPTV

NOS Nieuws • vandaag, 22:13 Zwemmen is gelukt, nu de rest nog: ultrasporter voltooit deel Elfstedentriatlon

In Friesland heeft Stefan van der Pal na vijf dagen zwemmen de hele Elfstedenroute afgelegd. Na 200 kilometer zwemmen kwam hij in Leeuwarden over de finish. Daarmee zit voor hem het eerste deel van de Elfstedentriatlon erop. Komend weekend wil hij de route namelijk ook nog eens fietsend en hardlopend volbrengen.

Met de Elfstedentriatlon wil Van der Pal geld inzamelen voor de Stichting Semmy die zich inzet voor onderzoek naar hersenstamkanker bij kinderen. Op dit moment is al ruim 18.000 euro opgehaald.

Schaafwonden

Tijdens de zwemtocht heeft Van der Pal flink wat grenzen moeten verleggen om het te halen, meldt Omrop Fryslan. Hij leed onder vermoeidheid en had last van schaafwonden door zijn zwempak.

Hij onderbrak de zwemtocht af en toe voor powernaps of om iets te drinken en bijvoorbeeld nasi of macaroni te eten. Ook had hij op sommige stukken de wind en stroming tegen waardoor hij het moeilijk had. Het zonnige weer en de steun van mensen op bruggen en langs de kant hielpen hem erdoorheen.

Jaren voorbereiding

Van der Pal rust vannacht uit in een hotel in Leeuwarden. Morgen wil hij tussen 08.00 en 09.00 uur op de fiets stappen om het hele Elfstedenrondje nog een keer te doen. Hij verwacht zo'n tien uur te doen over het 235 kilometer lange traject. Daarna gaat hij opnieuw van start om in zo'n 30 uur 205 kilometer te gaan hardlopen langs de Friese Elfsteden.

Van der Pal is al jaren bezig met de voorbereiding. Vanaf 2011 droomde hij ervan de Elfstedentocht te gaan zwemmen. Tweemaal was iemand anders hem voor en in 2020 moest hij vanwege de coronapandemie de tocht annuleren. Daarna besloot hij een Elfstedentriatlon te gaan doen zodra dat weer mogelijk was.