ANP

NOS Nieuws • vandaag, 17:22 MH17-nabestaanden herdenken 'slachtoffers van wrede oorlog die acht jaar geleden begon'

Bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen zijn de slachtoffers van de ramp met de MH17 herdacht. Nabestaanden lazen de namen voor van de 298 slachtoffers. "Als je naam niet meer wordt genoemd, word je vergeten en dat zal nooit gebeuren", zei de voorzitter van stichting Vliegramp MH17, Piet Ploeg, die ook sprak over de oorlog in Oekraïne en de MH17-strafzaak.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines werd op 17 juli 2014 boven Oost-Oekraïne uit de lucht geschoten. De slachtoffers, onder wie 196 Nederlanders, worden sinds dat jaar herdacht. Het was dit jaar voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus dat alle nabestaanden die dat wilden er ook weer fysiek bij konden zijn. Door de coronamaatregelen was dat de afgelopen twee jaar niet mogelijk.

"Wat fijn om weer gezamenlijk te kunnen herdenken. Hier bij het monument en de bomen zijn we samen, met hetzelfde verdriet", zei nabestaande Ploeg, die vertelde dat hij en lotgenoten "vaker dan ons lief is" worden herinnerd aan het gewelddadige verlies van hun geliefden. "Het is bijna onvermijdelijk."

Confronterende strafzaak

Ploeg sprak onder meer over de MH17-strafzaak tegen de vier verdachten: drie Russen en een Oekraïner. De 67 zittingsdagen die de zaak inmiddels duurt, zijn volgens hem confronterend en moeilijk geweest voor nabestaanden.

"Nog vaak komen de zeer indringende en zeer emotionele verklaringen weer boven van de 105 nabestaanden die in de rechtbank gebruikmaakten van hun spreekrecht. En we hebben in die dagen weer moeten ervaren hoeveel leed er was en nog steeds is onder de vele nabestaanden", zei Ploeg.

Ook de procedures bij onder meer het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kwamen aan bod. Die zaken zijn onderdeel van de zoektocht naar waarheid, gerechtigheid en verantwoordelijkheid, zei Ploeg, die ook benadrukte dat deze zaken lang duren. "Zeker ook door de continue tegenwerking van Rusland. Maar eens zal het recht zegevieren."

Oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne en de oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne in de periode voor de Russische invasie besprak Ploeg ook. "We realiseerden ons de afgelopen periode telkens weer dat onze geliefden in feite de eerste niet-Oekraïense slachtoffers waren van een wrede oorlog die feitelijk acht jaar geleden begon, zij het toen nog in het verborgene."

Premier Rutte schrijft op Twitter dat het gemis voor de nabestaanden nog altijd oneindig groot is. "Ik wens de nabestaanden op deze moeilijke dag, met dit jaar op de achtergrond de oorlog in Oekraïne, veel sterkte en troost toe."