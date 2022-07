AFP

Drukke zaterdag op Europese wegen door vakantieverkeer

Vakantiegangers die met de auto onderweg zijn naar hun vakantiebestemming in het midden en zuiden van Europa moeten rekening houden met files. Het is druk op de bekende vakantieroutes, zoals op de A7 tussen Lyon en Avignon in Frankrijk. De vertraging is daar ongeveer anderhalf uur, meldt de ANWB.

Ook in Zwitserland op de A2 richting de Gotthardtunnel moeten automobilisten rekening houden met zo'n anderhalf uur vertraging. Op de A9 van Kroatië naar Slovenië is de vertraging twee uur. Op verschillende routes in Duitsland en Oostenrijk is de vertraging bijna een uur, zoals op de A7.

In Italië is het ook druk op de wegen. Op de A22 van Bolzano naar Verona staan op diverse plaatsen files en is de extra reistijd ongeveer drie kwartier. Op de A14 tussen Bologna en Rimini is de vertraging anderhalf uur.

Drukke zomervakantie

Vorig weekend waren de wegen ook vol, toen hadden reizigers in totaal zo'n vier uur extra reistijd. De ANWB adviseert reizigers om zondag pas de weg op te gaan, of op zaterdag na het middaguur te vertrekken om de grootste files te ontlopen. Volgens de verkeersorganisatie helpt het niet om vroeg in de ochtend te gaan rijden.

Naar verwachting is het op deze autoroutes het drukst dit weekend:

Het blijft heel de zomer druk op de Europese wegen, verwacht de ANWB. De organisatie zegt signalen te krijgen dat er deze zomer flink meer mensen op vakantie gaan in Europa dan voor de coronacrisis. De grootste drukte moet nog komen in het laatste weekend van juli, wanneer ook Zuid-Europeanen op vakantie gaan.