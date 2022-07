Einde bosbranden Zuid-Europa niet in zicht, meer land verwoest dan vorig jaar

Correspondent Rop Zoutberg over de schade in Portugal:

"Wat achter is gebleven, is verschroeide aarde. Overal is de vuurzee overheen gegaan. Alles is verteerd door de hitte. Zo kwamen we terecht bij boerderijen waar cactussen voor stonden die als het ware gesmolten waren. Alles stinkt, overal is as. Iedereen hier weet dat er nu een lange tijd voorbijgaat voordat deze stukken land weer bruikbaar zijn. Gelukkig lukte het wel bijna overal om aan de rand van dorpen en kleine steden het vuur te stoppen, maar het land eromheen is uitgebrand."