AFP

NOS Nieuws • vandaag, 20:19 • Aangepast vandaag, 20:42 Rusland en VS bereiken toch akkoord over vluchten naar ISS

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en zijn Russische evenknie Roskosmos hebben een nieuw akkoord bereikt over gezamenlijke vluchten naar het internationale ruimtestation ISS. Daardoor kunnen Amerikanen mee blijven vliegen in Russische Sojoez-capsules en kunnen Russen mee met Amerikaanse ruimtevaartuigen.

De ruimte is een van de laatste terreinen waarop de Amerikanen en Russen nauw samenwerken. De landen zijn al tientallen jaren partners in het internationale ruimtestation, waarvan de bouw bijna 25 jaar geleden begon.

De ruimtevaartorganisaties zeggen dat het nieuwe akkoord in het belang van beide landen is. Ruimtevluchten naar het ISS zijn op deze manier gegarandeerd, ook als een van de landen kampt met vertraagde of geannuleerde raketlanceringen.

Kort na de Russische invasie in Oekraïne was de toon nog een stuk minder verzoenend. Topman Rogozin van Roskosmos zei dat hij alle banden met het Westen wilde verbreken. Ook dreigde hij met het laten neerstorten van het ISS vanwege de westerse sancties. Het dreigement werd door NASA-baas Nelson al snel weggewuifd. "Hij bralt af en toe, maar hij heeft altijd met ons samengewerkt", zei hij in maart.

Amerikaanse afhankelijkheid

In september worden de eerste vluchten onder het nieuwe akkoord uitgevoerd. Dan vliegt een Amerikaanse astronaut mee met twee Russen in een Sojoez-capsule naar het ruimtestation En een Russische kosmonaut reist mee met twee Amerikaanse en een Japanse astronaut in een ruimtecapsule van het Amerikaanse SpaceX. De Russin oefent momenteel in het NASA-hoofdkwartier in Houston voor haar missie.

De NASA is de afgelopen jaren volledig afhankelijk geweest van de Russen om mensen te vervoeren naar het ISS. Na het einde van het Space Shuttle-programma hadden de Verenigde Staten jarenlang geen eigen capsule voor bemande ruimtevaart. Twee jaar geleden kwam het commerciële SpaceX met de Crew Dragon, waardoor de Amerikanen ook zelf weer mensen naar de ruimte kunnen sturen.

Opvallend genoeg verving de Russische president Poetin juist vandaag het hoofd van Roskosmos. Dat gebeurde kort voor het bekendmaken van het akkoord.