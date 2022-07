Ton Toemen

NOS Nieuws • vandaag, 19:06 Met positieve coronatest toch moeten werken: tientallen werknemers onder druk gezet Jules Jessurun redacteur Online

Tientallen werknemers van supermarkten, restaurants en winkels zeggen naar hun werk te moeten komen wanneer zij een positieve coronatest hebben. Dat blijkt uit een inventarisatie van NOS en NOS Stories.

"Bij ons moet je blijven werken als je positief test en weinig klachten hebt", vertelt de 22-jarige Katja, die in een restaurant in Den Bosch werkt. "Ik vind het een beetje gek. Hoewel de klachten nu milder zijn, kom je toch in contact met eten en gasten."

'Kom gewoon met mondkapje op werken'

Ook medewerkers van vestigingen van onder meer Jumbo, Albert Heijn en Etos zeggen te zijn gevraagd te blijven werken, ondanks een positieve coronatest. Zo vertelt Anne, een 16-jarige Albert Heijn-werknemer, dat haar supermarktmanager haar vroeg te blijven komen vanwege het personeelstekort. "Hij zei toen: 'Werk maar met een mondkapje op als je dat fijn vindt.'"

De medewerker meldde zich daarna ziek en kreeg er verder niets meer over te horen, maar zegt wel druk gevoeld te hebben. "Tijdens mijn shifts werd door onze teamleider ook nog gevraagd om zo min mogelijk te testen." Andere jongeren hebben soortgelijke verhalen.

Supermarkt deed verzoek om niet te testen

Dinsdag meldde Tubantia al dat een supermarkt in Tubbergen een bericht naar medewerkers had gestuurd met het verzoek om niet te testen, "want eerlijk: wie niet test, heeft geen corona". Een van de eigenaars liet daarna via YouTube weten dat het bericht "niet handig" was en erkent dat wat gevraagd werd niet mocht. "Daar moeten we ons maar bij neerleggen." Maar ook zei ze dat "we corona niet moeten ontkennen, maar dat we het ook niet groter moeten maken dan het al is".

Vakbonden CNV en FNV hebben geen indicatie dat op grote schaal van werknemers gevraagd wordt om te blijven werken na een positieve coronatest. "Maar er is altijd wel een werkgever te vinden die de rand opzoekt van wat niet kan", zegt CNV-woordvoerder Wouter de Jong. Hij benadrukt dat mensen moeten thuisblijven als zij positief testen.

Namen veranderd De NOS kreeg de verhalen van ongeveer dertig jongeren te horen vanuit heel het land. In dit artikel zijn hun namen uit privacyoverwegingen gefingeerd of weggelaten. Op eigen verzoek willen zij anoniem blijven uit vrees voor represailles. Echte namen zijn bij de redactie bekend.

Jumbo en Albert Heijn laten in een reactie weten de richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid volgen. "Het is vervelend om te lezen dat er collega's zijn met een andere ervaring. Als we weten om welke winkels het gaat, kunnen we uitzoeken wat daar aan de hand is", zegt een woordvoerder van Albert Heijn.

Omdat de mensen die de NOS sprak dat op voorwaarde van anonimiteit deden, kan de NOS niet doorgeven om welke winkels het gaat. De medewerkers van de winkels en supermarkten zouden zelf contact kunnen opnemen met de arbeidsinspectie, maar zeggen dat niet gedaan te hebben. Sommigen zeggen toch naar het werk gekomen te zijn met een positieve test.

Strafbaar

Het is strafbaar voor een werkgever om een zieke werknemer zonder tussenkomst van een arbodienst of bedrijfsarts te laten werken. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is verantwoordelijk voor de inspectie van arbeidsomstandigheden. "We begrijpen dat het met oplopende coronabesmettingen lastig kan zijn voor werkgevers om hun roosters rond te krijgen", zegt SZW-woordvoerder Raoel Koole.

Maar werkgevers horen geen druk uit te oefenen op (jonge) werknemers om te komen werken na een positieve test, vindt hij. "Het lijkt op korte termijn wellicht meer lucht te bieden. Maar het kan leiden tot vervelende gevolgen voor de werknemer en verdere verspreiding van het virus op de werkvloer. Wat op langere termijn weer schadelijker kan zijn voor het bedrijf en voor de samenleving."

Anne besloot zich uiteindelijk ziek te melden, ondanks wat zij "lichte druk" van haar manager noemt. "Ik weet dat er collega's zijn met ouders die gevaar lopen, dan kun je het niet maken om toch te gaan werken. Uiteindelijk zijn ze daar toch mee akkoord gegaan."