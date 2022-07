Studenten na corona nog steeds minder op universiteit

Op bijna de helft van de universiteiten kwamen afgelopen maanden nog steeds minder studenten naar de colleges in vergelijking met voor corona. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De universiteiten hopen dat komend studiejaar de collegezalen voller zitten.

Studenten in het hoger onderwijs hebben door corona de afgelopen studiejaren voornamelijk onderwijs op afstand gevolgd. In februari verviel de maximale groepsgrootte in het onderwijs en konden alle studenten naar de universiteit komen.