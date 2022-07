Complotdenker Micha Kat mag uitgeleverd worden aan Nederland. Dat heeft een rechter in Noord-Ierland bepaald, bevestigt het Openbaar Ministerie . Wel kan Kat nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

De 59-jarige Kat werd vorig jaar zomer opgepakt in Noord-Ierland. De complotdenker wordt in Nederland vervolgd voor het bedreigen van Jaap van Dissel, directeur infectieziektebestrijding van het RIVM. Ook wil het OM hem vervolgen voor opruiing in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Kat moet in Nederland nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster tegen de hoofdredacteur van de NOS en bedreiging van een journalist van De Telegraaf. De complotdenker is eerder veroordeeld voor bommeldingen, vernielingen en belediging.

Via het online platform Red Pill Journal verspreidde Kat samen met twee anderen verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Mensen die de verhalen voor waar hielden, legden vervolgens brieven en bloemen neer op de begraafplaats in Bodegraven.