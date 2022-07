Britse hulpverlener (45) sterft in gevangenis Donetsk

Een gevangengenomen Britse hulpverlener is overleden in zijn cel in de Oost-Oekraïense regio Donetsk. Paul Urey (45) leed aan diabetes. Hij werd er door pro-Russische separatisten van beschuldigd een huursoldaat te zijn.

Urey werd in april in de door Rusland gesteunde Volksrepubliek Donetsk opgepakt bij een controlepost. Ook een andere Brit werd gearresteerd. Over zijn lot is niets bekend.