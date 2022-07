OM seponeert zaak Gündogan tegen Volt over smaad en laster

Het Kamerlid deed in februari aangifte tegen de partij, partijleider Laurens Dassen en een aantal partijleden. Dat deed ze nadat ze uit de fractie was gezet na meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Er werden in totaal dertien meldingen gedaan, variërend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie. Gündogan ontkent deze aantijgingen.