AFP

NOS Nieuws • vandaag, 09:55 Bosbrand bij Bordeaux breidt zich uit, dit jaar al meer dan 15.000 hectare verwoest

Bij branden in de buurt van Bordeaux is 3700 hectare natuurgebied in vlammen opgegaan. In de buurt van het hoogste duin van Europa, Dune de Pilat, is zo'n 1600 hectare afgebrand. Verderop, bij Landiras, is 2100 hectare verwoest. Brandweerlieden uit het hele land schieten te hulp.

Zo'n 6500 mensen zijn geëvacueerd naar bijvoorbeeld sporthallen in buurtgemeenten. "Voor het overgrote deel zijn dat vakantiegangers die hier op campings stonden", zegt correspondent Frank Renout vanuit Parijs in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar staan veldbedden, wordt voor eten en drinken gezorgd en worden zelfs spelletjes georganiseerd voor de kinderen die op vakantie waren." Een deel van de geëvacueerden is inmiddels bij gastgezinnen ondergebracht.

NOS

Zo'n 1000 brandweerlieden zijn aan het blussen, met onder meer tien blusvliegtuigen. Ze krijgen versterking van collega's uit andere departementen, zoals de regio Parijs. "De branden zijn nog niet onder controle, dat zou nog weleens dagen kunnen gaan duren."

Brandweerlieden blusten gisteren de brand in Landiras, zo'n 40 kilometer ten zuiden van Bordeaux:

Het is de grootste brand in 32 jaar, melden Franse media. De brand woedt sinds maandag in twee gebieden, ten zuiden en zuidwesten van Bordeaux. Hij lijkt te zijn ontstaan door een auto met pech die in brand is gevlogen, waarop de vonken oversloegen op het bos.

Door langdurige droogte, hoge temperaturen en een stevige wind ontstaat er makkelijk brand verspreidt het vuur zich ook snel. Sinds begin dit jaar is al meer dan 15.000 hectare afgebrand, terwijl dat vorig jaar op deze dag 1000 hectare was, zegt minister van Binnenlandse Zaken Darmanin, die naar het gebied is afgereisd.

"Het brandenseizoen is heel vroeg begonnen, ongetwijfeld als gevolg van de opwarming van de aarde en van droogte."