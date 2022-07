ESA stuurt nieuwe Vega-C-raket na twee pogingen met succes de ruimte in

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft vanmiddag met succes haar nieuwe Vega-C-raket gelanceerd. Aan boord van de draagraket zijn zeven wetenschappelijke satellieten, die in een baan rond de aarde zullen worden gebracht. De nieuwe Vega-C moet het wegvallen van de Russische Sojoezraket helpen compenseren.

De lancering was meermaals uitgesteld, maar om 15.13 uur (Nederlandse tijd) steeg de raket dan toch op vanaf de Europese lanceerbasis in Frans-Guyana. Bij de voorgaande twee pogingen werd de lancering tijdens het aftelproces stopgezet. ESA-baas Aschbacher zegt tegen persbureau DPA dat de succesvolle lancering "een enorme opluchting" is.