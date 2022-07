NOS

vandaag, 19:47 Kabinet: miljardeninvestering stroombedrijven bekijken

Om de problemen met het verstopte stroomnet tegen te gaan denkt het kabinet na over een miljardeninvestering in drie grote netbeheerders. Het gaat om Enexis, Alliander en Stedin, schrijven de ministers Jetten (Klimaat) en Kaag (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Het geld zou moeten worden gebruikt voor uitbreiding van de stroomnetwerken. De stroomnetwerken in ons land zitten steeds meer verstopt. In juni meldde landelijk netbeheerder Tennet dat er een voorlopige stop komt voor nieuwe bedrijven die een aansluiting willen op het net voor zowel de afname als het opwekken van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg. Ook bestaande bedrijven krijgen hiermee te maken, als zij een zwaardere aansluiting willen.

Tennet moest hiertoe overgaan omdat er geen ruimte meer op het net is. In Noord-Brabant en Limburg zit het hoogspanningsnet vol door de snelle opkomst van warmtepompen, laadpalen, nieuwe bedrijven en de elektrificatie van de industrie, die door de oorlog in Oekraïne nog versneld is.

Extra urgent

De ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland noemden in juni het gebrek aan capaciteit zeer zorgelijk voor ondernemers die "juist alles doen om te verduurzamen". Volgens hen gaat het de energietransitie en het halen van de klimaatdoelen ernstig in de wielen rijden. Ook noemden ze het oplossen van het probleem "extra urgent nu we sneller van het gas af willen vanwege Poetin".

Ook in en rond Amsterdam zit het net verstopt. Volgens de netwerkbeheerders moeten er miljoenen geïnvesteerd worden in uitbreiding en verzwaring van het stroomnet.

Het kabinet overweegt een financiële bijdrage. Ook wordt bekeken of andere overheden (gemeenten, provincies) en partijen een bijdrage kunnen leveren en in welke vorm.