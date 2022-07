Dwangsom volgt als sector niet vanaf 1 januari statiegeld heft op blikjes

Als supermarkten, producenten en importeurs op 1 januari 2023 geen statiegeld heffen op blikjes , kunnen ze een flinke dwangsom tegemoet zien. Dat heeft de Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILT) laten weten. In totaal kan het bedrag oplopen tot 28 miljoen euro.

De sectoren die het statiegeld moeten rekenen zeggen meer tijd nodig te hebben om het systeem op te zetten om de blikjes ook weer in te nemen. Er worden per jaar 2 miljard blikjes verkocht. Daarmee verdubbelt het aantal verpakkingen met statiegeld ruim. Per jaar worden er 1,5 miljard kleine en grote plastic flessen verkocht.