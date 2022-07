Minister Schouten wil terugkeer schooltandarts

In een interview met het AD wijst Schouten erop dat bijna een op de vijf kinderen nooit naar de tandarts gaat, ook al is mondzorg tot 18 jaar gratis. Het gaat dan met name om kinderen uit armere gezinnen, waar de ouders bang zijn voor hoge rekeningen.

De minister bezocht onlangs Zoetermeer, waar al een tandartsbus rondrijdt en is daar enthousiast over. "Dat kun je veel breder opzetten", zegt ze.

Schouten heeft de terugkeer van de tandartsbus in bepaalde wijken als idee neergelegd bij haar collega Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hij stuurt na de zomer een brief over "een mondgezonde generatie" naar de Tweede Kamer. Dan wordt duidelijk of hij het voorstel van Schouten overneemt.