AFP

NOS Nieuws • vandaag, 06:46 Wekdienst 13/7: Wetenschappelijke expeditie naar Spitsbergen • EK: Oranje-vrouwen tegen Portugal

Goedemorgen! Vanuit de hoofdstad van Spitsbergen, Longyearbyen, vertrekt vandaag een schip met een grote internationale wetenschappelijke expeditie, die door Nederlandse onderzoekers is georganiseerd. Het doel van de expeditie is om de ingrijpende veranderingen in het Noordpoolgebied beter in kaart te brengen. Nergens ter wereld gaat de opwarming zo snel als daar.

Eerst het weer: de dag begint met wolkenvelden, maar geleidelijk komt vanuit het noordwesten de zon vaker tevoorschijn. Het wordt vanmiddag 20 graden langs de noordkust tot 29 graden in het zuidoosten. De komende dagen blijft het fraai zomerweer met geregeld zon. Wel wordt het enkele dagen minder warm met maxima tussen 20 en 25 graden.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een groep wetenschappers gaat op poolexpeditie in Spitsbergen. Daar gaan zij de veranderingen door de opwarming van de aarde in kaart brengen. Het onderzoek wordt geleid door het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen.

Valkenburg staat stil bij de watersnoodramp waardoor de gemeente een jaar geleden werd getroffen. Er zijn allerlei activiteiten die in het teken staan van de onderlinge verbondenheid bij de inwoners.

En de voetbalvrouwen van Oranje spelen hun tweede wedstrijd op het EK. Dit keer moeten ze tegen Portugal, dat in de eerste wedstrijd gelijkspeelde tegen Zwitserland. Oranje moet het wel doen zonder spits Miedema. Zij heeft corona.

Wat heb je gemist?

President Rajapaksa van Sri Lanka is zijn land ontvlucht na de massale protesten tegen hem en de regering. Zaterdag bestormden woedende demonstranten zijn residentie, waarna hij besloot onder te duiken. Inmiddels is hij met zijn vrouw en twee bodyguards naar de Malediven gevlogen.

Ook Rajapaksa's broer, de minister van Financiën, is volgens de BBC gevlucht. Rajapaksa had al toegezegd vandaag af te treden. Waarom hij het land is ontvlucht, is nog niet duidelijk. Mogelijk probeert hij te voorkomen dat hij wordt opgepakt door een nieuwe regering.

Het is al tijden onrustig in Sri Lanka. Demonstranten houden de regering verantwoordelijk voor de diepe economische crisis in het land. Er is een groot tekort aan voedsel, brandstof en medicijnen. Ook is de inflatie enorm hoog.

Ander nieuws uit de nacht

Twitter klaagt Elon Musk aan om hem te houden aan overnamedeal: Musk zag dit weekend van de overname af, omdat Twitter zich niet aan afspraken zou hebben gehouden, maar het socialemediaplatform is het daar niet mee eens.

Een grote brand in een bedrijfshal in het Groningse Kolham: de hal is volledig uitgebrand en omwonenden zijn geëvacueerd, al lijkt het er wel op dat hun woningen gespaard blijven.

Curaçaose auteur Diana Lebacs, 'strijder voor het Papiaments', overleden: Lebacs speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Nederlands-Antilliaanse jeugdliteratuur en het toneel op Curaçao. Ze was 74 jaar.

En dan nog even dit:

Maandag publiceerden de Amerikaanse, Canadese en Europese ruimtevaartorganisaties al de eerste afbeelding die de nieuwe ruimtetelescoop James Webb maakte. Gisteravond kwamen daar nog vier nieuwe afbeeldingen bij.

Op de plaatjes zijn onder meer een stervende ster te zien en een nevel waarin steeds nieuwe sterren ontstaan. Bekijk de foto's hieronder:

Sla de carrousel over NASA, ESA, CSA, STScI De Carinanevel, waarin nieuwe sterren ontstaan

NASA, ESA, CSA, STScI Metingen van de atmosfeer van exoplaneet WASP-96 b, waarin sporen water en wolken zijn aangetroffen

NASA, ESA, CSA, STScI Het Kwintet van Stephan, dat bestaat uit vijf verschillende sterrenstelsels in het sterrenbeeld Pegasus

NASA, ESA, CSA, STScI De Zuidelijke Ringnevel, met een stervende ster omringd door stof en gas

Fijne woensdag!