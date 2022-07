Brand legt bedrijfshal in as in Groningse Kolham, omwonenden geëvacueerd

Een bedrijfshal in Kolham, in Groningen, is volledig in de as gelegd door een grote brand. De vlammen sloegen uit het dak en bedreigden naastgelegen woningen. De bewoners zijn geëvacueerd en zijn tijdelijk elders opgevangen, maar het lijkt het erop dat hun huizen gespaard blijven. Als het sein brand meester is gegeven, mogen ze naar verwachting weer naar huis.