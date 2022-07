'Apple breekt met iconische ontwerper en Steve Jobs-vertrouweling Jony Ive'

Apple heeft de samenwerking met voormalig huisontwerper Jony Ive - de man achter de herkenbare vormen van de iPhone, iMac en iPad - nu volledig verbroken. Dat meldt The New York Times . Drie jaar geleden vertrok de vertrouweling van oud-topman Steve Jobs al na bijna drie decennia bij Apple, maar hij bleef met zijn eigen ontwerpbedrijf LoveFrom nauw betrokken bij de techgigant.

Bij zijn vertrek tekende Ive een contract ter waarde van ruim honderd miljoen dollar met zijn oude werkgever, waarmee Apple zijn belangrijkste klant werd. Voorwaarde voor die samenwerking was wel dat hij geen werk mocht aannemen dat Apple als concurrentie beschouwde.

Volgens de krant is in de afgelopen weken besloten om de stekker uit de samenwerking te trekken. Binnen het hogere management van Apple zou men vraagtekens hebben gehad bij het prijzige contract van Ive, die ook zonder toestemming van Apple klanten zou willen aannemen. Ook zou men geïrriteerd zijn geweest over het feit dat meerdere ontwerpers van Apple zijn overgestapt naar het bedrijf van Ive.