Witte Huis: Iran gaat bewapende drones leveren aan Rusland

Iran is van plan om honderden drones aan Rusland te leveren voor de oorlog in Oekraïne. Dat meldt de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan. Het zou gaan om drones die bewapend kunnen worden.

Of er al drones zijn geleverd aan de Russen, is volgens Sullivan niet duidelijk. Wel zeggen de Verenigde Staten over informatie te beschikken waaruit blijkt dat Iran deze maand nog dronetrainingen gepland heeft staan voor Russische troepen.