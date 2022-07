SCP: werkgevers benutten niet alle kansen op krappe arbeidsmarkt

Werkgevers kunnen meer doen om mensen aan het werk te helpen, personeel te behouden of te voorkomen dat mensen voortijdig uitvallen, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in een rapport over personeelsbeleid. Een hoog salaris en goede arbeidsvoorwaarden zijn in deze krappe arbeidsmarkt niet genoeg.

Onbenut arbeidspotentieel

Werkgevers geven in het onderzoek aan dat ze zich daar verantwoordelijk voor voelen, maar zetten dat volgens het planbureau nog niet genoeg om in concreet beleid. Ze kunnen meer inzetten op het aantrekken van mensen uit groepen met relatief veel onbenut arbeidspotentieel, zoals mensen met een arbeidsbeperking.

Taken opknippen

"Het is van belang dat niet alleen werknemers, maar ook werkgevers zich aanpassen aan de huidige arbeidsmarkt", zegt SCP-onderzoeker Patricia van Echtelt. Daarvoor moeten ze volgens haar creatief gaan nadenken over wat voor werk ze kunnen creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

"Denk dus niet in bestaande vacatures, maar bijvoorbeeld wel in het opknippen van taken", zegt Van Echtelt. "Zo kunnen mensen die niet helemaal passen binnen bestaande vacatures ook aan het werk." De meeste werkgevers geven aan zich daar ook verantwoordelijk voor te voelen, maar het SCP ziet dat voorlopig niet terug in het personeelsbestand. Maar een op de zes werkgevers heeft iemand met een arbeidsbeperking in dienst.