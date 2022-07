NS snijdt verder in aantal treinritten door personeelstekort

De NS zet komende week weer minder treinen in dan afgelopen week als gevolg van de personeelstekorten. Op zes trajecten vallen vanaf morgen ritten uit; soms alleen in de spits, maar soms ook een groot deel van de dag.

Afgelopen week ging het nog om vier trajecten waar minder treinen reden door gebrek aan personeel. Zo reden er bijvoorbeeld minder Intercity Direct-treinen over de hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Rotterdam.

Komende week worden dus zes trajecten getroffen, in de week van 11 juli acht.

"Het wordt spannend", zegt een NS-woordvoerder over de dienstregeling tijdens de zomer. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) schreef al in een Kamerbrief dat het personeelstekort mogelijk zal aanhouden tot na de zomer.

Over de gevolgen voor de reizigers zegt de NS-woordvoerder: "Er zijn tekorten over de hele linie en uiteraard willen we geen treinen schrappen, maar doen dit op trajecten waar het het 'minste pijn' doet en waar personeelstekorten op dit moment het grootst zijn".