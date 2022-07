Stembureaus Japan open voor verkiezingen hogerhuis, twee dagen na aanslag Abe

In Japan zijn vanochtend de stembureaus geopend. Twee dagen na de aanslag op oud-premier Abe stemt het land in verkiezingen voor het hogerhuis.

De 67-jarige Abe werd tijdens een toespraak op straat neergeschoten door een 41-jarige man. Hij overleed enkele uren later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Volgens zijn artsen werd Abe in zijn hart geraakt en troffen kogels ook zijn halsslagader. Abe was voor de verkiezingen op pad, hij hield de toespraak voor een collega die verkiesbaar is in Nara.