AFP

NOS Nieuws • gisteren, 22:50 Italië ontruimt overbevolkt opvangcentrum op Lampedusa

Italië is begonnen met het overbrengen van migranten van Lampedusa naar Sicilië. Het opvangcentrum op het eiland Lampedusa is gebouwd voor 350 bewoners. Een voormalige burgemeester van Lampedusa meldde gisteren op Facebook dat het aantal bewoners was opgelopen tot 2100.

"Zelfs vrouwen, kinderen, zieken en zorgbehoevenden slapen op de grond, waar ze ook eten tussen het afval", schreef ze. "Er zijn minder dan 200 bedden."

Ze plaatste er ook foto's bij. Daarop is te zien dat bewoners op schuimrubberen matrassen liggen, in een zwaar vervuilde omgeving. "Dit kunnen foto's zijn uit Libië", schreef de oud-burgemeester. "Maar nee, het is Italië."

Giusi Nicolini Dit is in Italië, schreef de voormalige burgermeester op Facebook

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stuurde daarna een marineschip om de eerste 600 migranten naar Sicilië over te brengen. Vandaar worden ze verder over Italië verspreid. Maandag moet het centrum op Lampedusa helemaal ontruimd zijn. Het is niet duidelijk of het daarna opnieuw in gebruik wordt genomen.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er dit jaar al 30.000 migranten vanuit Noord-Afrika met een boot naar Italië overgestoken. In dezelfde periode vorig jaar waren dat er 22.700 en het jaar daarvoor 7500. Een deel van deze migranten komt aan op Lampedusa, dat vanuit Libië het meest dichtbij ligt.

Het is een gevaarlijke tocht, waarvoor de migranten honderden dollars aan mensensmokkelaars hebben betaald.