Urenlang boerenprotest bij steenwolfabrikant in Roermond

Walter Joosten van Farmers Defence Force Limburg kondigde meer soortgelijke acties aan. "We zetten onze hakken in het zand, wij wijken pas als het stikstofplan van tafel is", zegt hij bij 1Limburg .

Nummer 1 op top-100 van minister

Volgens cijfers van de Natuur- en Milieufederatie Limburg blies Rockwool in 2019 in totaal 259.106 kilo ammoniak de lucht in. Bij zuidwestelijke wind slaat veel van die ammoniak neer in nationaal park De Meinweg, een natuurgebied ten oosten van Roermond.