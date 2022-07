EPA

Oud-president van Angola Dos Santos overleden

Voormalig president van Angola José Eduardo dos Santos is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was al geruime tijd ziek en stierf in een Spaans ziekenhuis in Barcelona. Dos Santos was bijna veertig jaar aan de macht in Angola.

Hij leidde het land tussen 1979 en 2017, waarmee hij een van de langstzittende leiders is in de geschiedenis van Afrika. Dos Santos kwam aan de macht na het overlijden van president Agostinho Neto, vier jaar nadat Angola onafhankelijk was geworden van Portugal.

In het land heerste toen een burgeroorlog die gevoed werd door de Sovjet-Unie en Cuba enerzijds en de Verenigde Staten anderzijds. De MPLA-partij van Dos Santos had de steun van de Sovjets, terwijl de rebellen van Unita werden gesteund door onder meer de VS. Aan die burgeroorlog kwam uiteindelijk een eind in 2002, toen leider Jonas Savimbi door troepen van Dos Santos vermoord werd.

Na het einde van de burgeroorlog werd het land al gauw zeer welvarend. De economie groeide door de torenhoge olieprijzen, maar de laatste jaren van Dos Santos' presidentschap raakte het land in verval. De olieprijzen daalden en de regering had nauwelijks geïnvesteerd in andere sectoren.

Steenrijke dochter

In 2017 trad hij vrijwillig terug en droeg hij het leiderschap van regeringspartij MPLA over aan Joâo Lourenço. De laatste jaren was het vooral zijn dochter Isabel dos Santos die in het nieuws kwam. Zij kreeg in de tijd dat haar vader president was de aandelen van allerlei (voormalige) staatsbedrijven in handen en werd door hem in 2016 aangesteld als directeur van Sanangol, het staatsoliebedrijf van Angola.

Toen Lourenço aan de macht kwam werd zij ontslagen bij Sonangol. De steenrijke Isabel werd onder meer aangeklaagd door de Angolese staat omdat zij in eigen land voor 1,1 miljard dollar aan leningen nooit terugbetaald zou hebben.

Een Nederlands bedrijf dat gelinkt is aan de vrouw moest van het Internationaal Arbitragehof honderden miljoenen dollars aan aandelen teruggeven aan Sonangol. Zij zou met behulp van het Nederlandse bedrijf, dat in haar handen zou zijn, geld hebben verduisterd ten koste van Sonangol.