Na de zomer wetsvoorstel om gemeenten desnoods te dwingen asielzoekers op te vangen

Tot nu toe geen juridisch dwangmiddel

Het is al langer duidelijk dat er een wet wordt gemaakt, waarmee gemeenten verplicht kunnen worden om mee te werken aan de asielopvang. Tot nu toe kunnen onwillige gemeenten niet worden gedwongen. In december kregen vijf gemeenten van Van der Burgs voorganger Broekers-Knol te horen dat ze noodopvang voor asielzoekers moesten verzorgen.

Broekers-Knol gebruikte daar toen de term 'aanwijzing' voor, die de indruk wekte dat de landelijke overheid een wettelijke bevoegdheid had om de gemeenten te dwingen om in actie te komen. In januari, op de dag van het aantreden van het nieuwe kabinet, gaf de aftredend staatssecretaris toe dat er geen enkele juridische basis was om dat te doen.