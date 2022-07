Tweede Kamer razendsnel achter NAVO-lidmaatschap Zweden en Finland

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met toetreding van Zweden en Finland tot de NAVO. Gisteravond laat stemde een overgrote Kamermeerderheid in met de goedkeuringswet en volgende week zal de Eerste Kamer dat vrijwel zeker ook doen.

Turkse bezwaren

Kamer nog niet helemaal gerust

Of de Turken definitief akkoord gaan, moet nog blijken, want president Erdogan blijft benadrukken dat Zweden en Finland hun toezeggingen wel moeten nakomen. Tweede Kamerleden toonden zich gisteravond nog niet helemaal gerust op de Turkse instemming, maar minister Ollongren van Defensie zei dat ze optimistisch is over het proces.