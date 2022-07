ANP

NOS Nieuws • vandaag, 22:29 'Achtergebleven Afghanen uiterlijk in september naar Nederland'

Het kabinet wil alle achtergebleven Afghanen uiterlijk in september hebben overgebracht naar Nederland. Dat schrijft minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Het ophalen van de groep achterblijvers is mogelijk omdat Pakistan bereid is Afghanen zonder paspoort de grens te laten passeren.

In totaal moeten nog 942 mensen worden overgebracht, van wie 766 zich nog in Afghanistan bevinden. Het gaat om medewerkers die de Nederlandse overheid in het verleden hebben bijgestaan, bijvoorbeeld ambassadepersoneel en medewerkers van internationale organisaties zoals de internationale organisaties VN en NAVO. Hoekstra wil hen in georganiseerd verband overbrengen via Islamabad, Teheran, Doha en Dubai.

Hoekstra houdt nog wel een slag om de arm. Volgens hem is de operatie afhankelijk van de Taliban. Vorige week mochten sommige mensen de grens niet over. Onduidelijk is waarom dat niet mocht. In augustus namen de Taliban de macht over in Afghanistan nadat de Amerikanen zich hadden teruggetrokken.

'Zo snel mogelijk ophalen vanwege veiligheid'

Voor Kabul vorige zomer in handen kwam van de Taliban, werden bij een militaire evacuatie meer dan 1800 mensen overgevlogen naar Nederland. Sinds augustus vorig jaar kwamen daar nog eens 1801 mensen bij.

Hoekstra erkent dat Nederland met een asielcrisis kampt, maar wil de honderden achterblijvers vanwege hun veiligheid toch zo snel mogelijk ophalen. "Gelet op het vermoedelijk eenmalige aanbod van Pakistan wil het kabinet deze mogelijkheid zo goed mogelijk kunnen benutten", schrijft de minister.

