vandaag, 16:27 OM onderzoekt mogelijk gesjoemel bij berekening stikstofuitstoot Lelystad Airport

Het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart naar de mensen die voor Lelystad Airport hebben berekend hoeveel stikstof de luchthaven bij uitbreiding gaat uitstoten, meldt Omroep Flevoland. Volgens de regionale omroep wordt gekeken of er sprake is van kwade opzet bij het opstellen van de cijfers, waardoor een te gunstig beeld over de uitstoot ontstond.

Tegenstander van het vliegveld, ingenieur Leon Adegeest, deed in juni 2020 namens de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) aangifte tegen veertien personen die voor de Schiphol Group, de overheid en bij advies- en ingenieursbureaus werken. Zij waren betrokken bij het opstellen van de cijfers.

Onjuiste berekeningen

Volgens SATL zou er sprake zijn van valsheid in geschrifte, misbruik van gezag en verduistering van bewijsstukken. SATL zei destijds een reconstructie te hebben gemaakt van de stikstofberekeningen sinds 2014, waaruit zou blijken dat als de berekeningen juist waren uitgevoerd, de stikstofuitstoot veel groter zou zijn geweest.

Door een lage stikstofuitstoot die uit de berekeningen kwam, was het voor het vliegveld niet nodig een aparte natuurvergunning aan te vragen. Een officier van justitie heeft de informatie van de SATL de afgelopen tijd beoordeeld. Inmiddels heeft justitie besloten dat er een onderzoek komt.

Ook het RIVM deed in opdracht van het kabinet onderzoek naar de berekeningen over de stikstofuitstoot. Ook uit dat onderzoek bleek dat de berekeningen niet klopten. Daarop besloot minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof in maart om Lelystad voorlopig geen natuurvergunning te verlenen. Daardoor raakte de opening van de luchthaven nog verder uit zicht.

Voorzitter Jan Rooijakkers van de Stichting HoogOverIJssel, die is aangesloten bij SATL, laat aan Omroep Flevoland weten blij te zijn dat justitie voldoende aanleiding ziet voor een strafrechtelijk onderzoek. Volgens Rooijakkers heeft de stichting sinds de aangifte in 2020 het Openbaar Ministerie geregeld voorzien van extra onderbouwing.

Onderwerp van discussie

Lelystad Airport is de laatste jaren op de schop gegaan om grote buurman Schiphol te ontlasten qua aantallen vakantievluchten, maar vanwege de aangescherpte stikstofregels mocht het vliegveld lange tijd niet open.

De uitbreiding van Lelystad Airport is al jaren onderwerp van discussie. De luchthaven zou aanvankelijk al in 2018 openen, maar de openstelling is om allerlei redenen verschillende keren opgeschoven.