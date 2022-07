SQ Vision

In samenwerking met Omroep Brabant NOS Nieuws • vandaag, 15:21 Nina-Marie (11) ontdekt rode neusbeer in Breda

De 11-jarige Nina-Marie uit Breda deed gisteravond een wel heel opvallende ontdekking. Bovenin een boom aan de Wolfslaardreef zag zij een rode neusbeer. Het exotische dier komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.

"We dachten eerst dat het misschien een aapje was", vertelt Nina-Marie aan Omroep Brabant. "Maar toen deed hij zijn snuit omhoog. Nou, dat was een beestje, dat normaal écht niet in Nederland voorkomt. Toen zijn we maar wat gaan googelen. Zo kwamen we erachter dat het een soort beertje is."

Nina-Marie en haar vader belden de dierenambulance, maar die zijn er niet in geslaagd om het beest te vangen. Met een valkooi vol bananen hopen ze het dier alsnog in de val te lokken. Medewerkers van de dierenambulance en de nabijgelegen kinderboerderij blijven posten, om zo snel mogelijk het luikje dicht te trekken als de neusbeer erin zit.

Koffiedik kijken

Zodra dat is gelukt, wordt het dier naar het vogelrevalidatiecentrum in Zundert gebracht. Daar zullen ze verder kijken waar het beestje naartoe kan. "Dit kan uren, maar ook dagen duren", vertelt Ralph Smit van dierenopvangcentrum Breda. "Pas als 'ie verzwakt is, zal hij een keer naar beneden komen. Of hij verkast 's nachts en we zien hem nooit meer. Het is echt koffiedik kijken."

Bijzonder is het wel, bevestigt hij. "In de 21 jaar dat ik dit werk doe, heb ik nog nooit met een rode neusbeer te maken gehad." Het is dan ook onduidelijk waar de rode neusbeer in de boom precies vandaan komt. Het houden van exotische huisdieren is sinds 2016 verboden.

"Misschien is 'ie weggelopen, maar ik ken hier in de buurt geen dierentuintje. Ik denk eigenlijk dat hij gedumpt is. Misschien kon iemand niet meer goed voor hem zorgen. Of ze moesten van hem af, omdat je zo'n dier niet meer thuis mag hebben", gist vindster Nina-Marie. Zij is in ieder geval weer een mooie ervaring rijker.