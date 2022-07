Europees Parlement: ‘Gas en kernenergie zijn groen’

Europese Investeringen in gas en kernenergie krijgen voortaan het label groen. Het is een omstreden besluit. Tegenstanders probeerden tot op het laatst het plan tegen te houden maar het Europees Parlement stemde hier vanmiddag toch mee in.

'Politiek besluit'

Tegenstanders vinden dat het een politiek besluit is geweest onder druk van Frankrijk. Ongeveer 70 procent van de energie in Frankrijk wordt opgewekt met kernenergie. Daarom wilden de Fransen dat kernenergie op de groene lijst kwam.

Gas kwam onder druk van Duitsland op de lijst. Dat land is na de kernramp van Fukushima juist afgestapt van kernenergie en heeft de fossiele brandstof nodig in de overgangsfase naar duurzame energie.

Door de oorlog in Oekraïne laaide de discussie over de groene lijst verder op. Zowel voor- als tegenstanders van de lijst gebruiken de oorlog als argument. Voorstanders zeggen dat investeringen nodig zijn om alternatieven voor het Russisch gas te vinden. Tegenstanders, onder wie veel Oekraïense lobbyisten, zien de oorlog juist als reden om zo snel mogelijk van het gas af te stappen.

Verdeeld Parlement

CDA-Europarlementariër Tom Berendsen is blij met het besluit. Volgens hem kan de EU het zich niet permitteren kernenergie niet als duurzaam te zien als het de klimaatdoelen wil halen. "Kernenergie speelt een belangrijke rol als stabiele schone basis in ons energiesysteem, naast zon en wind."

Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is het juist een grote klap voor de reputatie van de EU als klimaatleider. "Het is een rampzalig signaal naar investeerders en de rest van de wereld dat de EU fossiel gas vanaf nu als duurzame investering erkent. Dit plan is bovendien nog van voor de Russische inval in Oekraïne. Het staat haaks op de dringende opdracht van de EU om onafhankelijk te worden van Russisch gas."