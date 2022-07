Ook huurtoeslag voor vrije sector, maar zo'n 300.000 huurders gaan erop achteruit

Het kabinet wil een grote verandering in het huurtoeslagensysteem doorvoeren: de toeslag wordt niet meer afhankelijk van de hoogte van de huur, maar alleen van het inkomen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Verder gaan in de plannen zo'n miljoen huishoudens die nu huurtoeslag ontvangen erop vooruit. Tegelijkertijd is er ook een groep van ruim 290.000 huishoudens die er in de plannen juist op achteruitgaat: zij zullen tot 98 euro per maand minder huurtoeslag gaan ontvangen.