Is regulering van huren in vrije sector 'hoognodig' of 'risico'?

Bontrop waarschuwt wel dat het door prijsregulering minder aantrekkelijk kan worden om nieuwe huurwoningen te bouwen. "Er is een tekort aan (huur)woningen, dat los je niet op met regulering van de huurprijzen, maar met woningbouw. Nieuwe woningen moeten tegen marktconforme prijzen worden gebouwd en daarna verhuurd. Verslechtert het investeringsklimaat, dan ontstaat het risico dat er minder gebouwd wordt en dat is in niemands belang.

Voor bestaande of nieuwe huurders?

Of de prijsregulering alleen gaat gelden voor nieuwe huurcontracten of ook voor bestaande is nog onduidelijk. De intentie van De Jonge is om het ook voor zittende huurders te laten gelden, maar er wordt nog uitgezocht of dat juridisch kan.

"Ik denk dat het juridisch heel lastig wordt om dit te laten gelden voor bestaande huurcontracten", zegt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft daarover.

Hoe ontstond de wooncrisis eigenlijk? NOS op 3 zocht het uit: