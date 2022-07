ANP

NOS Nieuws • vandaag, 15:32 Btw-verlaging groente en fruit in 2024 is het doel, maar simpel is dat niet

Het kabinet wil de btw op groente en fruit in 2024 verlagen. Maar er komt eerst nog een onderzoek. In het regeerakkoord was al afgesproken dat het kabinet bekijkt of de btw naar 0 procent kan gaan.

De staatssecretarissen Van Ooijen (Volksgezondheid) en Van Rij (Fiscaliteit) schrijven nu aan de Tweede Kamer dat het onderzoek naar de uitvoerbaarheid begin volgend jaar klaar moet zijn.

Kort daarna willen ze de knoop doorhakken over een eventueel wetsvoorstel. Ze benadrukken wel dat "zorgvuldigheid bij de invoering nodig is om onuitvoerbare maatregelen te voorkomen".

Suiker in frisdrank

Er komen ook onderzoeken naar het belasten van suiker via de frisdrankbelasting en naar een belasting op andere suikerhoudende producten. Ook die maatregelen waren in het regeerakkoord aangekondigd. Het onderzoek over frisdrank moet ook begin 2023 klaar zijn, dat over andere suikerhoudende producten in september van dat jaar.

De maatregelen zijn bedoeld om mensen ertoe aan te zetten om gezonder te eten. Prijsmaatregelen kunnen hieraan bijdragen, schrijven Van Ooijen en Van Rij.

Afbakening een puzzel

Voordat een besluit over de verlaging van btw op groente en fruit kan worden genomen, moeten die producten eerst worden afgebakend en de staatssecretarissen noemen dat een puzzel. Het onderzoek neemt als uitgangspunt de volksgezondheid. Onbewerkte verse en diepvriesgroente zonder toegevoegd zout of suiker vallen er in elk geval onder, net als onbewerkt fruit, vers en diepvries.

Maar er is discussie mogelijk over wat precies onbewerkt is. Het onderzoek moet onder meer licht werpen op de juridische houdbaarheid en de doelmatigheid van de verlaging. Volgens voorlopige cijfers kan het nultarief op groente en fruit de schatkist 1 miljard euro kosten.