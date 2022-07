Opsporing Verzocht

In samenwerking met NH Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 11:22 Man uit Hoorn krijgt 15 jaar cel voor ombrengen Sumanta Bansi

Een 42-jarige man uit Hoorn is door de rechtbank tot 15 jaar cel veroordeeld voor het doden van Sumanta Bansi. De vrouw van 22 verdween begin 2018, toen ze negen weken in verwachting was. Haar lichaam is ondanks verschillende zoekpogingen nooit gevonden.

Manodj B. uit Rijswijk had een verhouding met Bansi. Ze was voor de tweede keer zwanger van hem. Ze had haar eerste zwangerschap onder druk van de man afgebroken, maar volgens de rechter was ze dat de tweede keer niet van plan. Bansi woonde bij B. en diens echtgenote en vader in huis.

Lichaam verborgen

Volgens de rechter is het niet aannemelijk dat ze vrijwillig is vertrokken of zichzelf iets heeft aangedaan, ook omdat haar lichaam nooit is gevonden. De rechtbank vindt het daarom bewezen dat de verdachte geweld heeft gebruikt, waardoor zij is overleden. Daarna heeft hij haar lichaam weggemaakt om zijn misdrijf en de oorzaak van haar dood te verbergen.

De politie luisterde langere tijd gesprekken van hem en zijn familie af. Dat was ook het voornaamste bewijs voor de veroordeling. Zo zei B. in een gesprek met zijn broer: "Ik ben met dat ding dwars door haar hart gegaan, dood, klaar."

Zelf ontkent B. iedere betrokkenheid, schrijft NH Nieuws. Ook volgens zijn advocaat Peter Plasman was er onvoldoende bewijs.

Geen echt afscheid

De straf is gelijk aan de eis van het OM. De rechter neemt het de man kwalijk dat hij niet heeft willen vertellen hoe zij om het leven is gekomen en waar haar lichaam is. De nabestaanden leven daarom nog altijd in grote onzekerheid en hebben nooit echt afscheid kunnen nemen.

Ook heeft hij - na het bekend worden van haar vermissing - geprobeerd getuigen te beïnvloeden en de politie op een dwaalspoor te brengen.

De 65-jarige vader van Manodj B. is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van medeplichtigheid.