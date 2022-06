Vijftien jaar cel geëist voor het doden van vermiste Sumanta Bansi

Het Openbaar Ministerie heeft tegen Manodj B. (42) uit Hoorn vijftien jaar gevangenisstraf geëist voor het ombrengen van Sumanta Bansi. De Surinaams-Hindoestaanse vrouw verdween begin 2018.

Ze was toen 22 en in verwachting. De politie ging er al snel van uit dat ze slachtoffer was van een misdrijf en vermoedelijk niet meer in leven was.

Volgens het OM is er geen twijfel dat Bansi door geweld om het leven is gekomen. Manodj B. zou haar doelbewust hebben omgebracht en daarna haar lichaam hebben weggemaakt.

Manodj B. uit Rijswijk was Bansi's vroegere geliefde en zou haar voor de tweede keer zwanger hebben gemaakt. Haar eerste zwangerschap zou ze hebben afgebroken, maar volgens de politie was ze dat de tweede keer niet van plan. Bansi woonde bij B. en diens echtgenote en vader in huis.

Ondanks verschillende zoektochten de afgelopen jaren is er geen spoor van de Surinaamse gevonden. De verdachte ontkent, maar volgens het OM is er meer dan voldoende bewijs. Zo zijn er onder meer telefoongesprekken, schrijft NH Nieuws, waarin hij de moord zou bekennen.