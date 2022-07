ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:59 Boeren houden blokkades distributiecentra supermarkten in stand

Boeren blijven hun blokkades van distributiecentra van supermarkten volhouden. Gisteren ging het om zo'n vijftien geblokkeerde centra, vandaag zijn het er nog altijd zeker twaalf. Supermarktkoepel CBL zegt er alles aan te doen om de schappen gevuld te houden, maar vooral bij versproducten ontstaan problemen. Ook online bestellingen kunnen niet altijd meer geleverd worden.

De blokkades zijn bij onder meer distributiecentra in Almere (Lidl) en het Gelderse Oosterhout (Lidl en Albert Heijn), Gieten en Deventer (Coop). Ook Jumbo ziet drie van zijn zes centra geblokkeerd, in Raalte, Woerden en Nieuwegein. In Haaksbergen wordt een centrum van Plus geblokkeerd en in Drachten en Deventer heeft Aldi nog altijd te maken met blokkades.

In Nijkerk wordt verder het enige distributiecentrum van de Boni geblokkeerd. "We kunnen niks", zegt een woordvoerder van de supermarktketen. De burgemeester heeft een noodverordening afgevaardigd, maar heeft om onduidelijke redenen nog geen opdracht gegeven om in te grijpen.

CBL wil dat politie optreedt

Directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelen noemde het gisteren namens de supermarktbranche onacceptabel als de blokkades ook vandaag nog zouden aanhouden.

Het CBL deed toen een oproep aan de politie om in te grijpen. Dat gebeurde op verschillende plekken, zoals in Sneek, Zwolle en Heerenveen. In de laatste plaats zette de politie traangas in. De oproep aan de politie geldt volgens het CBL nog steeds.

Sla de carrousel over 1:10 Politie grijpt in bij boerenblokkade Zwolle

1:01 ME beëindigt boerenprotest in Heerenveen met traangas

Burgemeester Peter Snijders van Zwolle zei vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal dat de sfeer in de loop van de avond grimmiger werd. "Er was veel alcoholgebruik, er waren vernielingen en brandjes."

Nadat hij rond 22.30 uur een noodverordening had afgekondigd, kozen de meesten volgens Snijders eieren voor hun geld: "Een kleine groep wilde de confrontatie aangaan, maar dat is in de kiem gesmoord". Er hoefde volgens hem nauwelijks geweld gebruikt te worden. Wel zijn zes aanhoudingen verricht. Dat zouden geen boeren zijn geweest, maar sympathisanten.

In Nijkerk is al sinds 18.00 uur gisteren een noodverordening van kracht. De politie heeft nog niet ingegrepen. Verslaggever Roel Pauw zegt dat er nog altijd een rijtje trekkers de uitgang van het distributiecentrum blokkeert. Er is vanochtend overleg tussen politie en de burgemeester.

Volgens Pauw willen de boeren net zolang blijven als nodig, maar zijn ze weg als de mobiele eenheid ingrijpt. "Ze willen geen confrontatie met de politie."

'Normale gesprekken'

Jan Struis van de Nederlandse Politiebond heeft de indruk dat de meeste boeren er zo instaan. "Als wordt besloten tot ontruiming heeft dat vaak tot gevolg dat de goedwillende boeren zeggen 'ik houd het voor gezien'. Maar er is altijd een kleine groepje kwaadwillenden, ook sympathisanten. En dan moet de politie aan de bak."

Struis zegt dat agenten "normale gesprekken" hebben met de boeren, wat de situatie anders maakt dan bijvoorbeeld demonstranten die met stenen gooien naar de politie of "heel agressief" zijn. Volgens Struis is dat bij de boeren over het algemeen niet het geval, al verwacht hij dat de politie ook de komende dagen "aan de bak" moet.

Politiechef Willem Woelders concludeerde gisteravond dat het op sommige plekken "onrustig" was, maar dat het niet "tot grote ordeverstoringen" kwam. Eerder kreeg hij kritiek, omdat hij tegen NRC had gezegd dat de politie de blokkades en excessen niet in de kiem kan smoren. Ook zei hij dat veel politiemensen, onder wie hijzelf, "begrip voor de positie van de boeren" hebben.

In de verklaring van gisteravond benadrukte Woelders dat de politie wel degelijk optreedt. Hij benadrukte daarbij dat de politie wordt aangestuurd door "het lokale gezag".